رياضة | بعد فوز ريال مدريد.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد فوز ريال مدريد.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مناسات الدوري الإسباني إقامة ثلاثة مباريات، كان أبرزها مباراة ريال مدريد وخيتافي والتي انتهت بفوز الفريق المليك بهدف نظيف.

مازال فريق ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المرتبة الثانية برصيد 70 نقطة.

واستطاع الفريق الملكي الفوز في مباراة اليوم بهدف نظيف على نظيره خيتافي، إحرز الهدف قائد الفريق راموس في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

وبعد هذا الفوز تمكن الميرنجي من تثبيت جلوسه على عرش الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن الفريق الكاتالوني.

وقد جاء ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم كالتالى:-

1- ريال مدريد 74نقطة

2- برشلونة 70 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 59 نقطة

4- إشبيلية 57 نقطة

5-فيا ريال 54 نقطة

6- خيتافي 52 نقطة

7-أتلتيك بيلباو 48 نقطة

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8- ريال سوسيداد 47 نقطة

9- غرناطة 43 نقطة

10-فالنسيا 46 نقطة

11- أوساسونا 41 نقطة

12- ليفانتي 41 نقطة

13- ريال بيتيس 37 نقطة

14- بلد الوليد 35 نقطة

15- إيبار 35 نقطة

16- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة

17- سيتا فيجو 34 نقطة

18- ريال مايوركا 26 نقطة

19- ديبورتيفو ليجانيس 25 نقطة

20- إسبانيول 24 نقطة