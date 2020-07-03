رياضة | خاص.. أول رد فعل من «سعد محمد» ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان على شائعة وفاته

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر خاص.. أول رد فعل من «سعد محمد» ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان على شائعة وفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الدقائق القليلة الماضية خبر وفاة سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بمرض السرطان اللعين بعد صراع مع الوباء.

سعد محمد يرد على شائعه وفاته

وبتواصل موقع «الخليج 365 الرياضي» مع ناشئ الزمالك سعد محمد نفى تمام كل هذه الأخبار معلقاً: " الحمد لله أنا بخير والله".

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وعلق سعد محمد على خبر وفاته معبرا عن حزنه الشديد قائلا: " حسبي الله ونعم الوكيل".

من جانبه تواصل علق والد سعد محمد لاعب الزمالك على خبر وفاة نجله بأنه لا يعلم لماذا نُشرت هذه الأخبار مشددا على مروجي تلك الأخبار الكاذبة بأن يتحروا الدقة لأن هذا الخبر أثر بالسلب نفسيا على نجله ووالدته وأقاربه.

الجدير بالذكر أن آخر ظهور لسعد محمد ناشئ الزمالك كان من خلال مباراة السوبر المصري أمام الأهلي الغريم التقليدي والذي توج بها الفارس الأبيض بركلات الترجيح، حيث حمل البطل سعد كأس السوبر وسط فرحة جماهير القلعة البيضاء.