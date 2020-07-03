رياضة | نجم منتخب مصر السابق: إنجازات محمد صلاح تخطت كل الأجيال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم منتخب مصر السابق: إنجازات محمد صلاح تخطت كل الأجيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن إنجازات محمد صلاح في الدوريات الأوروبية تخطت كل الأجيال لما وصل له من إنجازات كبيرة .
وقال سعيد خلال إستضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن محمد صلاح حقق الكثير من النجاحات والألقاب الفردية والجماعية منذ إنتقاله من المقاولون لفريق بازل بالدوري السويسري خاصة وأنه حقق لقبي دوري الأبطال والدوري الإنجليزي الأهم في مسيرته.
وتابع أن صلاح حطم أرقام قياسية كبير لن يستطيع أحد الوصول إليها وحطم أحلام كل الأجيال.
محمد صلاح يحصل على تقييم متوسط فى مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول
حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول على تقييم متوسط فى مباراة فريقه أمام نظيره مانشستر سيتي والتي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
وجاء تقييم اللاعب الدولي المصري فى المباراة 6.4 بعد أن شارك فى المباراة كاملة حيث خسر فريقه بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ أمام نظيره مانشستر سيتي.