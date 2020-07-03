رياضة | أول تعليق من كلوب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي برباعية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كلوب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي برباعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن استياءه من هزيمة فريقه أمام مانسشتر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وقال كلوب بعد المباراة:"‏لم نتصرف كفريق توج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أسبوع، ‏لم نملك الإنسابية هم كانوا أسرع منا خلقوا فرص أكثر ولم لم نقم بذلك استحقوا الفوز بنسبة 100%، ولكن نيتجة 5-3 كان محتمل حدوثها كذلك كان يمكن أن يفوزوا بنتيجة أكبر أيضا".

وأضاف مدرب ليفربول:"مانشستر سيتي فريق لا يصدق، لم يقدموا أي لقاء سيء هذا الموسم، حتى عندما تلقوا الهزيمة أمامنا فى انفيلد دائما يلعبون بطريقة جيدة".

يذكر أن نادي ليفربول قد حسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الجولة السابقة بعد أن تلقي نادي مانشستر سيتي خسارة أمام تشيلسي بنتيجة 2 / 1.