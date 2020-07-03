رياضة | تعرف على عرض الأهلي لشراء رمضان صبحي من هيدرسفيلد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على عرض الأهلي لشراء رمضان صبحي من هيدرسفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام النادي الأهلي بإرسال عرضه الأول لشراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي.

ويحاول النادي الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي من نادي هيدرسفيلد تاون أو تجديد إعارته لمدة موسم أخر مع الفريق.

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وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي ويحق له بعد ذلك العودة إلى ناديه ولكنه أكد انه لا يمانع في البقاء داخل الأهلي.

وأرسل الأهلي عرض رسمي إلى نادي هيدرسفيلد تاون في الساعات القليلة الماضية لشراء عقد رمضان صبحي من الفريق بشكل نهائي مقابل 2 ونصف مليون دولار.

ومن المتوقع ان يرفض نادي هيدرسفيلد تاون العرض المقدم من النادي الأهلي لشراء رمضان صبحي حيث يرغب النادي في الحصول على مبلغ أكبر من ذلك لبيع اللاعب.