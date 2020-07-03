رياضة | ريال مدريد يقهر خيتافي بفضل راموس ويوسع الفارق مع برشلونة لـ4 نقاط

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقهر خيتافي بفضل راموس ويوسع الفارق مع برشلونة لـ4 نقاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا وغاليًا للغاية على حساب ضيفه خيتافي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا الإسبانية".

يُدين الفريق الملكي بهذا الفوز الثمين والمهم إلى مدافعه وقائده سيرجو راموس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 من ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح ريال مدريد بعد عرقلة كارفخال داخل منطقة الجزاء.

رفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 74 في المركز الأول ومتفوقًا بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني بـ70 نقطة، فيما توقف رصيد خيتافي عند النقطة 52 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني :-