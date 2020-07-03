رياضة | أتالانتا يواصل التألق وينتزع فوزا ثمينا من نابولي في الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أتالانتا يواصل التألق وينتزع فوزا ثمينا من نابولي في الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي أتالانتا على نابولي بثنائية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأول ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وتقدم أتالانتا في الدقيقة 47 عن طريق ماريو بازاليتش، قبل أن يضيف زميله روبن جوسينس الهدف الثاني في الدقيقة 55.

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كان أتالانتا فاز في كل المباريات التي خاضها منذ عودة منافسات الدوري في أواخر شهر يونيو الماضي، حيث اكتسح ساسولو 4 / 1 وفاز على لاتسيو وأودينيزي بنتيجة 3 / 2 .

ورفع أتالانتا رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، والذي يتأهل صاحبه مباشرة إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفارق 12 نقطة عن روما صاحب المركز الخامس.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد نابولي، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة منذ عودتها ، عند 45 نقطة في المركز السادس المؤهل مباشرة لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.