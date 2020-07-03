رياضة | مانشستر سيتي يثأر من ليفربول "البطل" برباعية مهينة بمشاركة صلاح

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يثأر من ليفربول "البطل" برباعية مهينة بمشاركة صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح نادي مانشستر سيتي ضيفه ليفربول بأربعة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من كيفين دي بروين من ركلة جزاء في الدقيقة 25، ثم رحيم سترلينج في الدقيقة 35، وفي نهاية الشوط الأول أضاف فيل فودين الهدف الثالث، قبل أن تلعب النيران الصديقة دورا في تسجيل الهدف الرابع للسيتي عن طريق تشامبرلين.

ورفع السيتي رصيده من النقاط إلى 66 في المركز الثاني، وتوقف رصيد ليفربول البطل الحالي للمسابقة عند النقطة 86.

وكان ليفربول نجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي منذ الجولة الماضية بعد تعثر مانشستر سيتي أمام تشيلسي. التشكيلة الرسمية لليفربول: حراسة المرمى : أليسون. خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون. خط الوسط : فابينهو - فينالدوم - جوردان هندرسون. خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينيو. التشكيلة الرسمية لمانشستر سيتي : حراسة المرمى : ايدرسون. خط الدفاع : والكر - جارسيا - لابورت - بنجامين ميندي. خط الوسط : رودريجو - كيفين دي بروين - جوندوجان - رحيم سترلينج - فودين. خط الهجوم : جابريل جيسوس. أحداث مباراة مانشستر سيتي وليفربول الشوط الأول Advertisements انطلقت المباراة وسط أجواء حماسية من اللاعبين الدقيقة 3.. فرصة من مانشستر سيتي لكنها احتسبت تسلل الدقيقة 5.. تصويبة من محمد صلاح والحارس إيدرسون يتصدى قبل أن تعود لفيرمينيو لكنه سددها ضعيفة. الدقيقة 10.. كرة مرتدة سريعة لمانشستر سيتي يسددها كيفين دي بروين لكن الدفاع يتصدى الدقيقة 11.. كرة دي بروين ترتد بهجمة مرتدة لليفربول لكن ساديو ماني تباطئ فيها. الدقيقة 18.. رحيم سترلينج ينفرد بأليسون الذي يتصدى ببراعة للكرة قبل أن يحتسب الحكم تسلل على نجم مانشستر سيتي. الدقيقة 23.. مانشستر سيتي يتحصل على ركلة جزاء الدقيقة 25.. جوووووووووووووووووووووووووووووول الدقيقة 25.. كيفين دي بروين يتقدم لمانشستر سيتي بهدف من ركلة جزاء مرور 35 دقيقة من عمر الشوط الأول وضغط من ليفربول لإدراك التعادل الدقيقة 36.. جووووووووووووووووووووووووول الدقيقة 36 .. رحيم سترلينج يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي الدقيقة 44.. جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الدقيقة 44.. هدف ثالث لمانشستر سيتي عن طريق فيل فودين نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي على ليفربول بثلاثة أهداف دون رد الشوط الثاني انطلاق الشوط الثاني وسنرى ماذا سيفعل ليفربول من أجل العودة في النتيجة في أول ربع ساعة من الشوط الثاني ضغط من ليفربول لكن دون جدوى الدقيقة 66.. جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الدقيقة 66.. هدف رابع لمانشستر سيتي عن طريق النيران الصديقة حيث وضع تشامبرلين الكرة في مرماه بالخطأ انهيار واضح في ليفربول وسط تألق نجوم مانشستر سيتي نهاية المباراة بفوز السيتي برباعية نظيفة

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