رياضة | سيميوني: الفوز على ليفربول منحنا دفعة معنوية كبيرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر سيميوني: الفوز على ليفربول منحنا دفعة معنوية كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على مواجهة فريقه أمام ريال مايوركا مساء غد الجمعة في افتتاحية الجولة 34 من الليجا.

وفي مؤتمر صحافي عشية مواجهة ريال مايوركا على ملعب واندا متروبوليتانو في انطلاقة الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قال المدرب عندما سئل عن أداء فريقه عقب فترة التوقف، أنه "في كثير من الأحيان نتسرع في التعليق، لكن الليغا مثل المباريات، العبرة بالاستمرارية والاستمرارية يتم تقييمها في نهاية الموسم".

Advertisements

وأوضح "نحن لم نصل بعد إلى نهاية الموسم، وكما هو واضح لا يوجد تقييم لنا بعد".

ودافع سيميوني عن أن فريقه قد أظهر بالفعل خطا تصاعدياً قبل تعليق المسابقة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، بعد إقصاء ليفربول الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا، وهي "نتيجة مهمة" في رأيه "ستعطي دفعة مهمة للاستمرار في الليجا".

وأشاد سيميوني "بالمسئوولية الكبرى التي يتحملها لاعبو فريقه، الذين اعتبرهم "أهم شيء في كل هذا"، لأن المدربين "هم الذين يقودون الطريق" لكن اللاعبين هم" الذين يقودون الفريق وتحقيق الأهداف".