رياضة | خاص - الأهلي: ناصر ماهر أبلغنا برفضه الانتقال لناسيونال ماديرا.. وهذه حقيقة المفاوضات لضم تراوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر خاص - الأهلي: ناصر ماهر أبلغنا برفضه الانتقال لناسيونال ماديرا.. وهذه حقيقة المفاوضات لضم تراوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار هذا الموسم لصفوف سموحة إدارة النادي الأحمر برفصه الانتقال إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي.

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :"ناصر ماهر أبلغنا برفضه الانتقال إلى نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي".

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وأضاف :"كان هناك مفاوضات بين كلا الناديين في الفترة الماضية وكنا نتفق على بعض الأمور المادية وبنود الإعارة، لكن ناصر أبلغنا رسميا برفضه العرض البرتغالي".

وزاد :"الأهلي كان يرحب بإعارة اللاعب إلى النادي البرتغالي، لكن اللاعب رد علينا برفضه للعرض".

وتطرق توفيق للحديث عن حقيق تفاوض الأهلي مع نادي بيراميدز لضم إيريك تراوري قائلا :"لم يحدث هذا الأمر على الإطلاق".

وتابع :"تراوري لاعب مميز ولكن لم ندخل في مفاوضات مع ناديه للتعاقد معه".