رياضة | الزمالك يرد على أنباء التعاقد مع أحمد حجازي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرد على أنباء التعاقد مع أحمد حجازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع المصري أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونفى أحد مسئولي الزمالك كل الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة مؤكدا أن النادي لم يدخل في أي مفاوضات مع حجازي في الأيام الماضية.

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وأكد مسئول الفارس الأبيض أنه على الرغم من المستوى الفني الذي لا يمكن أن يختلف عليه أحد لأحمد حجازي ولكنه ليس ضمن اهتمامات الفريق من الأساس.

وكان النادي الأهلي ونادي بيراميدز قد أظهرا اهتمام كبير منذ فترة بضم حجازي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد نادر شوقي وكيل أعمال أحمد حجازي منذ فترة أن اللاعب لا ينوي العودة إلى مصر في الوقت الحالي ويفضل استكمال رحلته في الدوري الإنجليزي.