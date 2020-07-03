شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: الأهلي طلب 3 مليون دولار لرحيلي لفريق روما الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق أن نادي روما الإيطالي طلب التعاقد معه أثناء تواجده في الاهلي والمطالب الماديه وراء فشل الصفقة، وأكد سعيد خلال تصريحات تلفزيونية أن الأهلي طلب من النادي الإيطالي 3 مليون دولار وقتها لإتمام الصفقة لكن نادي روما إنسحب بسبب مغالاة الأهلي .

وتابع في هذا التوقيت تواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع مدير التعاقدات بالأهلي عدلي القيعي للتعاقد معي لكن الصفقة لم تتم .

وفى وقت سابق، قال إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء قرر الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة لامتلاكه عروضًا مُغرية مؤكدًا فى تصريحات تليفزيونية أنه الخواجة السويسرى يتهرب من الأهلي بشياكة والدوري السعودي ستكون الوجهة المقبلة للمدير الفنى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأضاف سعيد، أن المقابل المادي الذى سيحصل عليه فايلر سيكون مختلف تمامًا وضعف عرض الأهلي مشيرًا أن المدير الفنى حقق ما أراده خلال تواجده في القلعة الحمراء بظهور اسمه وتلميعه بالشكل الكافى وتحقيق نتائج إيجابية خلال هذا الموسم

وعما إذا كان الأهلى سيتأثر برحيل فايلر شدد إبراهيم سعيد أن الفريق الأحمر لن يتأثر في حال رحيل مديره الفنى مشيرًا أن الأهلي يمتلك لاعبين ذو إمكانيات مميزة تنجح مع أي جهاز فني يتولي قيادة الفريق الأحمر .

وتابع مدافع المنتخب الوطنى الأسبق أن فايلر قدم موسما مميزا مع الأهلي وتصدر الدوري بفارق كبير، وأي مدير فني قادم سيحقق نتائج إيجابية وبطولات مع الفريق .