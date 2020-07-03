شكرا لقرائتكم محام النقاز: لوائح الاتحاد التونسي لا تسمح بمشاركته مع الترجي هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أنيس بن ميم محامى حمدى النقاز، إن اللاعب انضم رسميا اليوم إلى فريق الترجي التونسي مضيفا الترجى قدم عرض جديد والنقاز وافق عليه بعد 10 دقايق فقط .

وأضاف محامى حمدى النقاز، في تصريحات لبرنامج ملعب on time sport ، على قناة on time sportلا يوجد أي مانع قانونى يحول دون توقيع النقاز للترجي التونسي والزمالك استعان بمحامى إيطالي في نزاعه مع اللاعب

أعلن نادى الترجى التونسى اليوم الخميس، التعاقد مع حمدى النقاز، لاعب الزمالك السابق، لمدة 3 سنوات مقبلة، اعتبارا من الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادى الترجى على "تويتر" صورة لحمد النقاز معلقا عليها: "المدافع الدولي حمدي النقاز يوقع عقدا مدته ثلاث سنوات لفائدة الترجي الرياضي التونسي".

رسمي: المدافع الدولي حمدي النقاز يوقع عقدا مدته ثلاث سنوات لفائدة الترجي الرياضي التونسي

C'est officiel. Le défenseur international Hamdi Nagguez signe un contrat de 3 ans avec l'Espérance de Tunis

✍️ Welcome Hamdi ! ???????? pic.twitter.com/TKEltexicw

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— Espérance de Tunis ???? الترجي التونسي (@ESTuniscom)

رسمي: المدافع الدولي حمدي النقاز يوقع عقدا مدته ثلاث سنوات لفائدة الترجي الرياضي التونسي



C'est officiel. Le défenseur international Hamdi Nagguez signe un contrat de 3 ans avec l'Espérance de Tunis



✍️ Welcome Hamdi ! 👏💐 pic.twitter.com/TKEltexicw — Espérance de Tunis 💯 الترجي التونسي (@ESTuniscom) July 2, 2020

وكان موقع "فوت 24" التونسى، أكد أن النقاز وقع على العقد مع فريقه الجديد الترجي التونسي لفترة تمتد حتى يونيو من عام 2023.

أضاف الموقع أن النقاز يعود للدوري التونسي من بوابة الترجي لمدة 3 مواسم، مضيفا أن اللاعب خضع أمس الثلاثاء للفحص الطبي مع نادى "باب سويقة" تمهيدا لتوقيعه على العقد.

وكان حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، كشف فى وقت سابق أنه مصدوم من موقف مواطنه وزميله السابق في الفريق الأبيض فرجاني ساسي، بعد الأزمة الأخيرة للظهير الأيمن للفريق مع النادي، وذلك بعد رحيل اللاعب إلى تونس وفسخ تعاقده من طرف واحد مع النادي.

قرر التونسي أنيس بن ميم محامي التوسي حمدي النقاز تقديم شكوى في الفيفا ضد نبيل أبو زيد وكيل أعمال اللاعبين، من اجل تضارب المصالح بعد رفع شكوى ضد اللاعب حمدي النقاز من اجل الحصول على عمولة انتقاله الى نادي الزمالك.

وقال محامي بن ميم عبر حسابه على تويتر: "سيتم تقديم شكوى الى الفيفا بوكيل اللاعبين نبيل ابو زيد من اجل تضارب المصالح بعد رفع شكوى ضد اللاعب حمدي النقاز من اجل الحصول على عمولة انتقاله الى نادي الزمالك".

تابع: "والحال انه موقع على العقد كممثل لنادي الزمالك و ليس للاعب خصوصا و انه قد سبق له الحصول على عمولة من الزمالك".