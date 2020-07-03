شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: الزمالك لم يعترض رسميا على استكمال الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير، ع تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع رؤساء أندية الزمالك والاتحاد وطنطا، مؤكدا أن الزمالك لم يعترض رسميا أمام وزير الرياضة على استكمال الدوري ورحب بعودة المسابقة بشكل رسمي.

وأضاف شوبير في برنامج ملعب أون تايم سبورت، على قناة on time sport 1 أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى اجتمع مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى و مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك و فايز عريبى رئيس نادى طنطا و أحمد الشيخ وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

وأكد شوبير أن الوزير أستعرض قرار الحكومة المصرية بضرورة عودة النشاط الرياضى و أستئناف مسابقة الدورى العام لكرة القدم ، و العودة التدريجية للأنشطة الرياضة ، فيما رحب مرتضى منصور بحديث الوزير مؤكدا ان يقف مع الدولة ولا يمانع في عودة الدوري وشرح وجهة نظره.

و أوضح شوبير أن محمد مصيلحى رئيس النادى أيد جميع قرارات الدولة المصرية ، وأشار السادة الحضور ممثلي الأندية خلال الاجتماع إلى وجود بعض الموضوعات التي يجب العمل على حلها قبل أستئناف مسابقة الدورى العام المصرى لكرة القدم و منها التأكيد على الإجراءات الاحترازية خلال إقامة المباريات و العمل على عودة اللاعبين الأجانب لفرقهم في أقرب وقت ، و دعم الأندية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا .

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و أضاف شوبير، أن فريق الإتحاد استأنف بالفعل تدريباته استعداداً لعودة المسابقة ، وبحث الدكتور أشرف صبحى جميع الموضوعات التي تم عرضها من رؤساء الأندية خلال تلك الجلسة ، ووعد معالى الوزير بتذليل كافة العقبات لكى تتمكن الأندية من استئناف بطولة الدورى .

وواصل شوبير حديثه مؤكدا أن فريق الزمالك هو آخر فريق سيجري المسحة الطبية الأولى غدا وسيعود للتدريبات بعد النتجية.

وأكد شوبير اكتمال مسابقة القسم الثاني هذا الموسم ولا صحة لوجود دورة رباعية