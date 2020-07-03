شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: إنجازات محمد صلاح تخطت كل الأجيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن إنجازات محمد صلاح في الدوريات الأوروبية تخطت كل الأجيال لما وصل له من إنجازات كبيرة .
وأضاف سعيد خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمد صلاح حقق الكثير من النجاحات والألقاب الفردية والجماعية منذ إنتقاله من المقاولون لفريق بازل بالدوري السويسري خاصة وأنه حقق لقبي دوري الأبطال والدوري الإنجليزي الأهم في مسيرته.
وتابع أن صلاح حطم أرقام قياسية كبير لن يستطيع أحد الوصول إليها وحطم أحلام كل الأجيال .
واصل نجم منتخبنا الوطنى كتابة التاريخ ووضع إسمه في لوحة شرف النجوم الأساطير، في سجلات كرة القدم العالمية، وذلك بعد مساهمته الفعالة في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى بعد غياب 30 عاما.
وتوج ليفربول رسميا باللقب للمرة الـ19 في تاريخه.توج فريق ليفربول، بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2019 – 2020، للمرة التاسعة عشر فى تاريخه، والمرة الأولى منذ 30 عاما، بعد خسارة فريق مانشستر سيتي، أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
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