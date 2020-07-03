شكرا لقرائتكم ضياء السيد: هاني أبو ريدة صاحب مكانة كبيرة في الكاف والفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق أن هاني أبو ريدة يتمتع بعلاقات قوية داخل الإتحاد الدولي لكرة القدم وصاحب مكانة كبيرة في الكاف، وأضاف ضياء السيد، في تصريحات تلفزيونية، أن أبو ريدة لديه خبرات كبيرة في تطوير كرة القدم في مصر نتيجة لمكانته المهمة في الفيفا والكاف طوال السنين الماضية ولديه القدرة على تقديم حلول كثيرة لصالح الكرة المصرية خلال المرحلة القادمة.

وتابع أن علاقات أبو ريدة داخل الفيفا والكاف سيكون في صالح تطوير الكرة المصرية ويمنحهم قوة في الكثير من الملفات الهامة

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يترقب الجميع ما ستسفر عنها لائحة اتحاد الكرة الجديدة وأيضا تحديد الموقف النهائى للانتخابات من عدمه وهل ستكون لمدة عام أو أربعة سنوات أم سيتم غلق الباب بالتجديد للجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجناينى ، وعلى الرغم من هذا الخلاف إلا ان هناك اسماء أعلنت ترشحها للانتخابات وأخرى بدأت الاتصالات مع الأندية لإعلان ترشحها سواء على مقعد الرئاسة أو العضوية.

أعلن الثنائى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى الترشح رسميا لانتخابات اتحاد الكرة ، كما أعلن الإعلامى أحمد شوبير نجم حراسة مرمى الأهلى ومنتخب مصر ، إلى جانب حسن فريد نائب رئيس الجبلاية السابق والذى أعلن دراسته الترشح للرئاسة ومعه جمال علام رئيس الجبلاية الأسبق الذى ربط ترشحه بعدم ترشح هانى أبو ريدة ، إلى جانب الإعلامى خالد بيومي.