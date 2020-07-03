شكرا لقرائتكم شيفيلد يهزم توتنهام بثلاثية ويقف عائقاً أمام طموحاته الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ودع شيفيلد يونايتد نتائجه المخيبة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 - 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير يوم الخميس في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد شيفيلد، الذي حقق انتصاره الأول منذ استئناف المسابقة فعالياتها في شهر يونيو الماضي بعد غياب ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى 47 نقطة، ليرتقي إلى المركز السابع في ترتيب المسابقة بعدما كان في المركز العاشر، وينعش آماله مجددا في انتزاع أحد المقاعد المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم القادم.

في المقابل، تجمد رصيد توتنهام، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 45 نقطة في المركز التاسع. وافتتح النرويجي ساندير بيرغ التسجيل لمصلحة شيفيلد في الدقيقة 30، فيما أضاف ليس موسيت الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وأحرز أوليفر مكبورني الهدف الثالث لشيفيلد في الدقيقة 84، فيما تكفل النجم الإنجليزي الدولي هاري كين بتسجيل هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 90. ويأتي هذا الفوز ليعيد البسمة لجماهير شيفيلد، التي عانت من الإحباط عقب إخفاق الفريق في تحقيق أي انتصار في مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة، التي حصد خلالها نقطة وحيدة.