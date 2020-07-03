أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 2/7/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 2 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها ، اتحاد الكرة يطبق الهبوط فى الدورى الممتاز وإلغائه فى القسمين الثانى والثالث، ناصر ماهر يرفض عرض ناسيونال ماديرا البرتغإلى ويفضل الدورى المصرى، اتحاد الكرة يعلن استئناف الدورى 7 أغسطس ، الزمالك يبدأ ترتيبات عودة الأجانب استعدادا لمباراة الرجاء.

بدأ مسئولو الزمالك إجراءات عودة الثلاثى الأجنبى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وفرجانى ساسى من بلادهم تونس والمغرب استعداداً لعودة الفريق للتدريبات خلال الساعات المقبلة، وخضوعهم لمسحة كورونا للاطمئنان على صحتهم قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية مع زملائهم، ومن المنتظر عودة الثلاثى خلال الأيام المقبلة بعد فتح خطوط الطيران الخارجية، وكذلك بعد قرار مجلس الإدارة أمس بعودة الفريق للتدريبات.

الأهلى يطالب وزير الرياضة بتطبيق القانون وإزالة لافتات القرن من نادى الزمالك أرسلت إدارة النادى الأهلى اليوم مذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطالبه بالتدخل الفورى والاضطلاع بمسئولياته بحكم القانون، وإلزام رئيس نادى الزمالك بإزالة لافتات «نادى القرن» التى قام بوضعها بمحيط ناديه وأعلى مبانيه، فى اعتداء صارخ على حقوق النادى الأهلى ألفكرية (العلامة التجارية) والمسجلة بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتى اكتسبت حماية قانونية وفقاً للمادة ٩٠ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢. ومازالت هذه العلامة تتمتع بذات الحماية. قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى تنظيم احتفالية لمحمد صلاح نجم ألفراعنة وليفربول الإنجليزى بعد تتويجه بلقب الدورى الإنجليزى كأول لاعب مصرى يحقق هذا الإنجاز وينال هذا الشرف ، على أن تقام الاحتفالية فى أول تجمع قادم للمنتخب وفقا للأجندة الدولية التى يعلنها الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا. Advertisements كارتيرون يحدد مصير مصطفى محمد بعد نهائى أفريقيا كارتيرون يحدد مصير مصطفى محمد بعد نهائى أفريقيا رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رحيل مصطفى محمد مهاجم ألفريق للاحتراف الأوروبى، وطلب من اللاعب إغلاق ملف الاحتراف نهائياً لحين انتهاء الفريق من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى يستعد فيها الزمالك لمواجهة الرجاء فى الدور قبل النهائى للبطولة والمقرر له منتصف سبتمبر المقبل، وأبلغ كارتيرون إدارة النادى برفضه رحيل أى لاعب من الفريق إلا بعد نهاية مشاركة ألفريق فى دورى أبطال أفريقيا. ناصر ماهر يرفض عرض ناسيونال ماديرا البرتغإلى ويفضل الدورى المصرى رفض ناصر ماهر، لاعب النادى الأهلى المُعار لنادى سموحة، الآنتقال لنادى ناسيونال ماديرا البرتغإلى الذى طلب مؤخراً ضم اللاعب بشكل رسمى على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 120 ألف دولار، ورغم أن الأهلى رحّب بفكرة إعارة ناصر ماهر لعدم حاجة ألفريق له خلال الموسم المقبل، وهو ما أكده رينيه فايلر المدير ألفنى للقلعة الحمراء، إلا أن اللاعب رفض فكرة الآنتقال للنادى البرتغإلى باعتبار أن العرض ليس مُغرياً على الصعيد المإلى، ويرى اللاعب أن البقاء فى الدورى المحلى سيكون أفضل بالسنبة له على الصعيد المإلى. تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اقتراحاً بتطبيق نظام الهبوط فى الدورى الممتاز فقط هذا الموسم، بحيث تهبط ألفرق الثلاثة الأخيرة إلى دورى القسم الثانى كما هو معمول به فى السنوات الماضية، لاسيما بعد تأكد استئناف النشاط الكروى وعودة مسابقة الدورى العام بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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