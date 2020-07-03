7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 2 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها ، اتحاد الكرة يعلن استئناف الدورى 7 أغسطس ، الزمالك يبدأ ترتيبات عودة الأجانب استعدادا لمباراة الرجاء، اتحاد الكرة يطبق الهبوط فى الدورى الممتاز وإلغائه فى القسمين الثانى والثالث، ناصر ماهر يرفض عرض ناسيونال ماديرا البرتغإلى ويفضل الدورى المصرى.

الأهلى يطالب وزير الرياضة بتطبيق القانون وإزالة لافتات القرن من نادى الزمالك

أرسلت إدارة النادى الأهلى اليوم مذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطالبه بالتدخل ألفورى والاضطلاع بمسئولياته بحكم القانون، وإلزام رئيس نادى الزمالك بإزالة لافتات «نادى القرن» التى قام بوضعها بمحيط ناديه وأعلى مبانيه، فى اعتداء صارخ على حقوق النادى الأهلى ألفكرية (العلامة التجارية) والمسجلة بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتى اكتسبت حماية قانونية وفقاً للمادة ٩٠ من قانون حماية الملكية ألفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢. ومازالت هذه العلامة تتمتع بذات الحماية.

قرر الجهاز ألفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى تنظيم احتفالية لمحمد صلاح نجم ألفراعنة وليفربول الآنجليزى بعد تتويجه بلقب الدورى الإنجليزى كأول لاعب مصرى يحقق هذا الإنجاز وينال هذا الشرف ، على أن تقام الاحتفالية فى أول تجمع قادم للمنتخب وفقا للأجندة الدولية التى يعلنها الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

تضاؤل فرص مرموش وهيثم حسن فى الآنضمام للمنتخب بعد تأجيل أمم أفريقيا تضاءلت فرص الثنائى عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألمانى وهيثم حسن المحترف المصرى فى نادى شاتورو ألفرنسى، أحد أندية الدرجة الثانية، فى الآنضمام لمنتخب مصر ألفترة المقبلة، بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل منافسات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون لمدة عام لتقام فى يناير 2022، بسبب ضيق الوقت وتأجيل أكثر من مباريات التصفيات المؤهلة للكان بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. الزمالك يبدأ ترتيبات عودة الأجانب استعدادا لمباراة الرجاء Advertisements بدأ مسئولو الزمالك إجراءات عودة الثلاثى الأجنبى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وفرجانى ساسى من بلادهم تونس والمغرب استعداداً لعودة ألفريق للتدريبات خلال الساعات المقبلة، وخضوعهم لمسحة كورونا للاطمئنان على صحتهم قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية مع زملائهم، ومن المنتظر عودة الثلاثى خلال الأيام المقبلة بعد فتح خطوط الطيران الخارجية، وكذلك بعد قرار مجلس الإدارة أمس بعودة ألفريق للتدريبات. رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن استئناف الدورى 7 أغسطس حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020 . وزير الشباب والرياضة يجتمع برؤساء الأندية لمناقشة عودة الدورى اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، ومرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

كارتيرون يحدد مصير مصطفى محمد بعد نهائى أفريقيا

رفض ألفرنسى باتريس كارتيرون، المدير ألفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رحيل مصطفى محمد مهاجم ألفريق للاحتراف الأوروبى، وطلب من اللاعب إغلاق ملف الاحتراف نهائياً لحين انتهاء ألفريق من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى يستعد فيها الزمالك لمواجهة الرجاء فى الدور قبل النهائى للبطولة والمقرر له منتصف سبتمبر المقبل، وأبلغ كارتيرون إدارة النادى برفضه رحيل أى لاعب من ألفريق إلا بعد نهاية مشاركة ألفريق فى دورى أبطال أفريقيا.