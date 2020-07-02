شكرا لقرائتكم الأهلي يحدد موعد مسحة كورونا الثالثة للفريق الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد النادي الأهلي موعد اخضاع اللاعبين للمسحة الثالثة للتأكد من عدم إصابة أي فرد بفيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الرياضة خلال الفترة الماضية لضمان استعادة النشاط الكروي من جديد.

وأعلن اتحاد الكرة اليوم الخميس موعد استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز والتي تقرر أن تنطلق في السابع من الشهر المقبل بالمباريات المؤجلة للأهلي والزمالك على أن يتم استئناف باقي المباريات في العاشر من الشهر نفسه.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول للنادي الأهلي أن هناك مسحة ثالثة للاعبين سيتم اجراءها الاثنين المقبل على أقصى تقدير للاطمئنان على الجميع من جديد ومعرفة ما إذا كانوا يعانون من الإصابة بالفيروس من عدمه.

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وقال عبد الحفيظ أن معدلات أداء الفريق تسير وفق الخطة التي وضعها الجهاز الفني منذ اليوم الأولى ونسعى الى توفير كافة احتياجات اللاعبين للوصول بهم الى المكانة التي يسعي الجهاز لتحقيقها خلال الفترة الحالية.

وأوضح عبد الحفيظ أن هناك ارتياح شديد من قبل النادي بشأن تحديد موعد استئناف مباريات الدوري المصري يوم 7 أغسطس المقبل مشدداً على أن الأور تسير في الاتجاه الصحيح لعودة الحياة لكرة القدم المصرية.

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المسحة الطبية الثانية، عقب نهاية المران الأول الذي أقيم في الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز، وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الثانية وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة للكشف عن كورونا بعد أن أجرى المسحة الطبية الأولى يوم الأحد الماضي قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية.