شكرا لقرائتكم الخواجة: كنا بنتظلم وبنظلم نفسنا في الزمالك.. وواقعة نادي القرن خير دليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمود الخواجة لاعب الزمالك السابق، أن حسن شحاتة أفضل لاعب في مصر في زمنه، وبشأن المقارنة بينه وبين محمود الخطيب، قال: "شحاتة له أسلوب لعبه والخطيب له أسلوب في اللعب".

قال الخواجة، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "كنت أتميز بالتصويب على المرمى وكنت لاعب تكتيكي بعض الشيئ، مضيفا: "العلاقات كانت حلوة بين لاعبي الأهلي والزمالك على أيامنا وكنا متعايشين سويا ونتواجد في الثانوية الرياضية ونخرج للتنزه ودخول السينما معا وهو ما كان ينعكس على العلاقة بين الجماهير".

وأوضح الخواجة، أنه تم فصل جماهير الأهلي والزمالك في المدرجات عقب واقعة مروان كنفاني، حيث كانت الجماهير تتواجد سويا في المدرجات قبل هذه الواقعة.

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وشدد الخواجة، على تعرض الزمالك للظلم وقت وجوده في الملاعب، قائلا: "كان هناك ظلم يقع على الزمالك من التحكيم ولكن أوقات كنا نظلم أنفسنا"، مضيفا: "الإعلام كان يساند الأهلي على حساب الزمالك وطول عمر الزمالك بييجوا عليه، وواقعة نادي القرن الأفريقي أكبر دليل على الظلم الذي تعرض له الزمالك".