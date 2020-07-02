شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يكمل تعاقده مع أشرف حكيمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس إنه توصل إلى اتفاق مع إنتر ميلان بشأن انضمام الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي إلى النادي الإيطالي.

وتدرج حكيمي (21 عاما) في الفئات السنية في ريال مدريد بعد الانضمام إلى أكاديمية النادي في 2006. وقضى آخر موسمين على سبيل الإعارة في بروسيا دورتموند.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن إنتر سيدفع 40 مليون يورو (44.93 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات الظهير الأيمن.

وقال ريال مدريد في بيان : يتوجه النادي بالشكر إلى أشرف على إخلاصه وتفانيه لسنوات واحترافيته والنموذج الطيب الذي ضربه لبقية اللاعبين منذ الانضمام إلى الأكاديمية في 2006 ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته المقبلة.