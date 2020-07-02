شكرا لقرائتكم خبر عن الصدفة تمنح 3 مدربين بطولة فيلم "الصعود إلى القمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعين دائما مسئولى الأهلى والزمالك بمدربين أجانب لتحقيق البطولات خاصة وأنهم دائما يكونوا مؤهلين بالشكل الكافى ولديهم الخبرات الكافية لتحقيق البطولات للجماهير المتعطشة دائما لحصد الألقاب سواء فى الأهلى أو الزمالك ورغم ذلك فنلاحظ أن هناك عدد من المدربين المحليين الذين تعاقد معهم مسئولو الناديين بالصدفة أو بشكل مؤقت ونجحوا فى إثبات جدارتهم وحققوا الألقاب المحلية والقارية نرصدهم فى التقرير التالى.

محمد يوسف

موسم 2012- 2013، تولى محمد يوسف المهمة خلفا لحسام البدري، وأدار مباراة الفريق أمام البنزرتي التونسي في الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وحقق الفوز بنتيجة 2-1، ليقوم مجلس الإدارة بمنحه الثقة الكاملة ليتولي تدريب الفريق ويتوج معه بلقب دوري أبطال أفريقيا و كأس السوبر الإفريقي.

مؤمن سليمان

تولى مؤمن سليمان القيادة الفنية للزمالك يوم 28 يوليو 2016، خلفا لمحمد حلمي الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة لدوري المجموعات لبطولة أفريقيا.

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وحقق "مؤمن" انطلاقة قوية للغاية بالإطاحة بالإسماعيلي في نصف نهائي بطولة كأس مصر بالفوز بأربعة أهداف دون رد، ثم التتويج ببطولة الكأس على حساب غريمه التقليدي الأهلي بعدما فاز الزمالك في النهائي بنتيجة 3 / 1، ليصبح سليمان أول مدرب مصري يقود الزمالك للفوز على الأهلي في أي مباراة، منذ الراحل محمود الجوهري عام 1994 في كأس السوبر الأفريقي.

واستكمل مشواره الناجح بدورى أبطال افريقيا بالتأهل للدور النهائى من البطولة، إلا أنه خسر المباراة النهائية أمام صن داونز الجنوب أفريقى بالخسارة فى لقاء الذهاب بثلاثية والفوز فى العودة بالقاهرة بهدف مقابل لاشئ.

خالد جلال

تولى خالد جلال القيادة الفنية للزمالك فى موسم 2018 خلفا لإيهاب جلال بشكل مؤقت بعدما فقد الفريق وقتها فرصة المنافسة على لقب الدورى بعد الخسارة فى العديد من المباريات المحلية ، الامر الذى حاول فيه مجلس الإدارة إنقاذ الموقف وتحقيق بطولة وهو ما تحقق بالفعل مع جلال .

تولى خالد خلال جلال مسؤولية القيادة الفنية لـ الزمالك في الفترة ما بين أبريل ويونيو عام 2018 ولعب الزمالك معه 4 مباريات معه ونجح في الانتصار فيهم جميعا وحقق لقب كأس مصر على حساب سموحه فى النهائى بعد الفوز على الأهلى فى مباراة الدور نصف النهائى ليسطر تاريخا باسمه مع الفريق الأبيض ويتم الإستعانة به مرة أخرى نهاية الموسم الماضى عقب رحيل السويسرى كريستيان جروس .