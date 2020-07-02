أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 2 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 2 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها تأجيل إجراء مسحة كورونا للاعبى الفريق إلى غدا الجمعة بعدما كان محدد لها اليوم الخميس.,

إجراء مسحة كورونا للاعبى الزمالك الجمعة

أكد مصدر داخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أنه تم تأجيل موعد خضوع لاعبى الفريق الأول لمسحة كورونا والتى كان مقررا لها اليوم، لتقام غدا الجمعة، استعدادا لمباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها شهر سبتمبر المقبل.