- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 2 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 2 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها تأجيل إجراء مسحة كورونا للاعبى الفريق إلى غدا الجمعة بعدما كان محدد لها اليوم الخميس.,
إجراء مسحة كورونا للاعبى الزمالك الجمعة
أكد مصدر داخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أنه تم تأجيل موعد خضوع لاعبى الفريق الأول لمسحة كورونا والتى كان مقررا لها اليوم، لتقام غدا الجمعة، استعدادا لمباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها شهر سبتمبر المقبل.
لجنة الأندية تقود محاولات الصلح بين الأهلي و الزمالك برعاية الوزير
شهدت الجلسة التي جمعت وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي مع أندية الزمالك و الاتحاد السكندري و طنطا ، طلب الأندية ضرورو إزالة الخلافات بين الأهلي و الزمالك والصلح بين الناديين لأنهما الواجهة للرياضة المصرية داخل و خارج مصر.
محمد حسن يرفض التفاوض مع الأندية انتظارا لموقف الزمالك
تلقى محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، عدة عروض من أندية داخل مصر للانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن اللاعب رفض التفاوض مع تلك الأندية انتظاراً لموقف الزمالك من بقائه أو رحيله الموسم المقبل، فى ظل تردد أنباء عن حصول الزمالك على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، وهو ما يجعل فرص مشاركته فى المباريات صعبة فى ظل تواجد التونسى الدولى فرجانى ساسى وطارق حامد.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 2 / 7 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.