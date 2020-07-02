شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياجات الخاصة تجرى مسحة كورونا فى المركز الأولمبى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري لاعبي رفع الأثقال وألعاب القوي للاحتياجات الخاصة، المسحة الخاصة بتحليل كورونا، يوم السبت المقبل، في المركز الأولمبى بالمعادي، قبل الدخول في معسكر مغلق خلال الأيام المقبلة، بعد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب.

وأعلنت الأولمبياد الخاص الدولى عن فوز قازان الروسية بتنظيم دورة الألعاب العالمية الشتوية 2022، بعد اعتذار السويد عن التنظيم، حيث كان من المقرر إقامتها عام 2021، وبسبب تفشى وباء كورونا وعدم التوصل حتى الآن إلى مصل، طلب الأولمبياد الخاص الدولى من السويد ترحيل الموعد إلى عام 2022، إلا أن السويد اعتذرت عن الموعد الجديد.

وكان ملف قازان قد احتل المركز الثانى للدول المتقدمة لاستضافة الألعاب العالمية الشتوية، وبعد حصول الأولمبياد الخاص الدولى على كل الضمانات الحكومية من الأولمبياد الخاص الروسى لإقامة تلك الألعاب، تم الإعلان عن فوزها بالتنظيم، ومن المتوقع مشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 108 دول حول العالم، إلى جانب أنها سوف تجذب إليها 3000 متطوع، ومن المتوقع أن تشهد العاب قازان 4000 من كبار الشخصيات وأسر اللاعبين ما يجعل الألعاب الشتوية حدثا عالميًا حقيقيًا.

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وتقام الألعاب الشتوية فى الفترة من 18 حتى 29 يناير 2022.. وقالت مارى ديفيس الرئيس التنفيذى للأولمبياد الخاص الدولى: إن استضافة الألعاب العالمية الشتوية 2022 فى قازان سيكون، إضافة إلى مجموعة النخبة من المدن الدولية التى تقود تكلفة الإدماج للأشخاص ذوى الإعاقات الفكرية.

وقالت أولغا سلوتسكر رئيسة الأولمبياد الخاص الروسي يسعدنا استضافة الألعاب العالمية الشتوية 2022، إن استضافة هذا الحدث المرموق والمهم للغاية يمنحنا الفرصة لنثبت لروسيا والعالم أن الأشخاص ذوى الإعاقات الفكرية قادرون على التنافس على أعلى مستويات الرياضة.