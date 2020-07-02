الامارات | النصر ينهي عقد سالم صالح بالتراضي

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر ينهي عقد سالم صالح بالتراضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة النصر لكرة القدم اليوم في بيان عن توصلها إلى اتفاق مع سالم صالح لإنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين، وتوجهت الشركة إلى اللاعب بالشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق، بعد 5 مواسم منذ قدومه من الوحدة عام 2015.

وكان سالم صالح، انضم إلى النصر قادماً من الوحدة في يوليو 2015، وخلال الموسم الحالي شارك في مباراتين فقط بواقع 18 دقيقة، بينما لعب مع العميد 75 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 6 أخرى، وكان له دور بارز في دوري أبطال آسيا، الذي كان النصر قد شارك فيه بقوة، ووصل الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

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ومن جانب أخر أجرت المجموعة الأولى من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الفحوصات الطبية الخاصة ببداية الموسم الكروي، ونشر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" فيديو للاعبين ضمنن المجموعة الأولى وظهر خلالها تيغالي، طارق أحمد، البرتغالي توزي، ومحمد إبراهيم وعدد آخر من اللاعبين.

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