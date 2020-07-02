الامارات | رسمياً.. تحديد موعد استئناف الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تحديد موعد استئناف الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم تاريخ السابع من أغسطس المقبل موعدا لاستئناف الدوري المحلي الذي علّقت منافساته منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مدير لجنة المسابقات حسام الزناتي في بيان نشره الاتحاد، ان استئناف البطولة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، على ان يعلن في وقت لاحق "جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر إقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه".

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وأضاف أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من الأول من سبتمبر وحتى نهاية الموسم "سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية".

وكانت منافسات الدوري المصري لموسم 2019-2020 قد توقفت منتصف مارس بسبب "كوفيد-19"، مع تصدر حامل اللقب الأهلي للترتيب برصيد 49 نقطة من 17 مباراة خاضها، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني الذي خاض 18 مباراة.

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