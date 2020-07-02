شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي الممتاز| مانشستر سيتي (3-0) ليفربول (لحظة بلحظة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي والذي ضمن التتويج بالبطولة، ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، على ملعب الاتحاد في إطار الجولة 32 من البطولة المحلية.

ويقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل الريدز في هذه المواجهة التي يسعى فيها لإثبات تفوقه على السيتيزنز، فيما يأمل أصحاب الأرض في إحباط زيارة أبطال البريميرليج الجدد.

ويدخل ليفربول المباراة بالتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون

الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم

الهجوم: محمد صالح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني

في المقابل، يدخل مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إديرسون

الدفاع: ووكر - جارسيا - لابورت - ميندي

الوسط: رودريجو - جوندوجان - دي بروين

الهجوم: فودين - جيسوس - ستيرلينج

أحداث المباراة:

انطلاق المباراة

ق4. كرة خطيرة للغاية استلمها محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء وصوبها مباشرة تجاه المرمى لكن إيدرسون المتقدم يتصدى لها لترد لفيرمينو الذي سددها بدوره لتجد يد إيدرسون مجددًا

ق 7. سيطرة من ليفربول على وسط ملعب المباراة

ق 9. هجمة للسيتي بقيادة دي بروين ودفاع قوي من ليفربول

ق 10. هجمة مرتدة للريدز بقيادة ساديو ماني تنتهي بعرضية من ارنولد على رأس ماني تذهب بجوار القائم

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ق 18. انفراد تام من خيسوس امام مرمى ليفربول واليسون يتدخل في الوقت المناسب وينقذ هدف مؤكد.

ق 19 . هجمة للريدز بقيادة محمد صلاح يرسل عرضية لفرمينيو يشتتها الدفاع.

ق 21. صلاح يتوغل من الناحية اليمنى يسدد كرة قوية تصطدم بالقائم

ق24. ركلة جزاء لصالح السيتي بعد عركلة جوميز لرحيم سترلينج

ق 25. دي بروين يسدد ركلة الجزاء ويسجل الهدف الاول للسيتي.

ق32 . محاولات مستمرة للريدز لادراك التعادل ودفاع قوي من السيتي

ق 35. رحيم سترلينج يسجل الهدف الثاني للسيتي

ق 41. كارت اصفر لميندي لاعب السيتي لتعطيل الوقت.

ق45. فودين يسجل الهدف الثالث للسيتي.

نهاية الشوط الأول

الشوط الثاني:

ق 46. ركنية لصالح السيتي

ق 47. خيسوس يهدر فرصة تسجيل هدف رابع للسيتي.