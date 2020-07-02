شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي التشكيل الذي اختاره المدير الفني الألماني يورجن كلوب لمواجهة مانشستر سيتي في تمام التاسعة والربع مساءً على ملعب الاتحاد. ويدخل ليفربول المباراة بالقوة الضاربة في خط الهجوم بقيادة النجم المصري محمد صلاح ومعه النجم السنغالي ساديو ماني بالإضافة إلى النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو. وجاء التشكيل كالآتي: حراسة المرمى: أليسون الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم الهجوم: محمد صالح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني في المقابل، يدخل مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: إديرسون Advertisements الدفاع: ووكر - جارسيا - لابورت - ميندي الوسط: رودريجو - جوندوجان - دي بروين الهجوم: فودين - جيسوس - ستيرلينج الوضع في مصر

اصابات 69,814

تعافي 18,881

وفيات 3,034

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