شكرا لقرائتكم خبر عن ريفالدو: الوضع في برشلونة يقلق.. و«ميسي» لا يمكنه حمل الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد النجم البرازيلي ريفالدو، لاعب برشلونة السابق، اعتماد البلوجرانا الكامل على الأرجنتيني ليونيل ميسي لإنقاذه في المباريات بعد تقديم أداء سئ وتعادله مرة جديدة أمام أتلتيكو مدريد.

وقال ريفالدو، في حوار لـBet Fair: «برشلونة لا يمكنه الاعتماد على سحر ميسي دائمًا، لقد وصل إلى هدفه رقم 700 وهو أمر مبهر ويثبت كم هو مذهل كلاعب دائمًا يمتع جماهيره ولكنه لا يمكنه حمل الفريق».

وعن مباراة أتلتيكو مدريد قال البرازيلي: «اللعب خلف الأبواب المغلقة أضر ببرشلونة أمام أتلتيكو إذ لم يواجه الضيوف الأجواء العدائية في كامب نو، ولكن هذا ليس عذرًا لأداء البرسا السئ منذ العودة من التوقف، افتقار الإبداع وعدم القدرة على التوقع في الهجوم دائمًا يأتي من الافتقار إلى الحلول على مقاعد البدلاء بالنسبة لكيكي سيتين، لا أرى لاعبًا على دكة برشلونة يدخل مباراة كمباراة أتلتيكو ويحسمها، وزيادة عن ذلك، إذا كنت تريد تغيير شيئًا لا يمكنك أن تنتظر حتى نهاية المباراة وتتوقع أن يحل أنطوان جريزمان أي شئ بالدخول في الدقيقة 90».

وتابع الفائز بالكرة الذهبية سابقًا: «لا أفهم لماذا بطل عالم مع فرنسا ونجم سابق لأتلتيكو لسنوات وتوقيع بملايين كثيرة لبرشلونة يتم إقحامه فقط في الدقائق الأخيرة في مباراة مهمة كتلك أمام أتلتيكو، هذا يظهر أن هناك شيئًا ليس جيدًا في الفريق، لأنك إذا لم تضع جريزمان في مباراة بهذه الأهمية فأنت تشير إلى أنه ليس في أفضل حالاته وربما كان صفقة سيئة، هو أمر مثير للقلق قليلًا الوضع في برشلونة حاليًا، قد ينتهي بهم الأمر بخسارة الدوري الإسباني».