مدافع ليفربول السابق ينصح «كلوب» بلم شمل «أوباميانج»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مدافع نادي ليفربول السابق ستيفن وارنوك نصيحة للمدير الفني الألماني للريدز يورجن كلوب بمحاولة التعاقد مع المهاجم الجابوني بيير-أيمريك أوباميانج من أرسنال، ليعمل معه مجددًا بعدما اجتمعا معًا سابقًا في بروسيا دورتموند.
وكان «أوباميانج» قد لعب سابقًا تحت قيادة «كلوب» خلال تولي الأخير قيادة نادي بروسيا دورتموند الألماني، قبل أن يرحل المدرب إلى ليفربول واللاعب إلى أرسنال.
ويبدو المهاجم الجابوني، الذي يتصدر حاليًا صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مناصفة مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 19 هدفًا، في طريقه لمغادرة ملعب الإمارات فيما لم يحدد وجهته القادمة بعد وسط اهتمام العديد من الأندية بخدماته.
وقال «وارنوك»، في حديث لراديو «بي بي سي»: «لو كنت محل يورجن كلوب سأتحرك للتعاقد معه بينما يتبقى في عقده مع أرسنال عام واحد».
وأضاف: «أنت تريد هدافًا يمكنه إما الدخول من على دكة البدلاء أو اللعب بشكل أساسي، هو سيتحدى الثلاثي الأمامي، هو لا يحتاج وقتًا للتأقلم، أنت تعلم أنه أثبت نفسه، هو يعرف المدرب والمدرب يعرف قدراته».
وكان «أوباميانج» قد فاز بالحذاء الذهبي لهداف البريميرليج العام الماضي مشاركة مع ثنائي ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، فيما ينافس هذا الموسم على الجائزة مجددًا.
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