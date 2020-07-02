شكرا لقرائتكم "أولوية البيع" بند يسبب خلافاً بين الأهلي وناسيونال ماديرا البرتغالي في صفقة ناصر ماهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار بند أولوية البيع خلافاً بين إدارة الأهلي ونظيرتها في ناسيونال ماديرا البرتغالي في ملف إعارة ناصر ماهر نجم الفريق الأحمر للفريق البرتغالي بداية من الموسم المقبل، ورغم ترحيب الأهلي بالعرض إلا أنه هناك رفض لوضع بند يمنح النادي البرتغالي الحق في شراء اللاعب نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة وهو الأمر الذي تصر عليه إدارة ناسيونال ماديرا البرتغالي حتى الأن.

وطلب ناسيونال ماديرا استعارة ناصر ماهر لمدة موسم مقابل 120 ألف دولار، ورحب الأهلي بفكرة إعارة ناصر ماهر لعدم حاجة الفريق له خلال الموسم المقبل، وهو ما أكده رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء، إلا إن بند أولوية البيع أثار أزمة بين الناديين.

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من ناحية أخرى، حصل السويسرى رينيه فايلر على تقرير شامل عن تدريبات الفريق طوال الأسبوع الماضى والتى قادها مساعده ديفيد سيزا، وتسلم المدرب السويسرى الموجود حالياً فى بلاده لقضاء إجازة عدة أيام برفقة أسرته التى تُقيم هناك تقريراً يتضمن جميع الأمور الخاصة بالفريق، والتدريبات التى تمت خلال الأيام الأولى على مجموعتين قبل أن تُقام على مرة واحدة يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ثم حصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم، الخميس، وغداً قبل استئنافها السبت فى الخامسة والنصف مساءً.

وحصل فايلر من جهازه المعاون على تقرير فنى وبدنى شامل عن لاعبى الأهلى، والوحدات التدريبية التى خضع لها الفريق طوال الـ8 أيام التى تدرب فيها الفريق استعداداً لعودة النشاط الرياضى محليًا وقاريًا.

ويعود المدير الفنى لفريق الاهلى الاثنين المقبل لاستكمال مهمته مع الأهلى على الصعيدين المحلى والأفريقي، واعتمد مجلس إدارة النادى فى اجتماعه الأخير التعاقد مع فايلرلمدة موسم جديد، وذلك فى ضوء المفاوضات التى قام بها المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة على مدار الأيام الماضية والمكلف من محمود الخطيب رئيس النادى بذات المهمة ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات، واستقر الأمر بعد عرض مرتجى الذى بذل جهدًا كبيرًا على أن يكون التعاقد لمدة سنة واحدة فى ضوء المعطيات الحالية على مستوى العالم كله.