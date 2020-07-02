شكرا لقرائتكم محمد عودة يكشف كواليس اسقاط المقاولون العرب للأهلي في نهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عودة نجم نادي المقاولون العرب كواليس فوز ناديه على حساب الأهلي في نهائي كأس مصر الشهير، وقال محمد عودة خلال استضافته بقناة "أون تايم سبورت" الفضائية: " حسن شحاتة رفض تغيير خطة اللعب ولعبنا أمام الأهلي بدون ليبرو".

وأضاف محمد عودة: "شادي محمد طلب التمسك بحراسة المرمى أمام المقاولون في نهائي الكأس".

وأوضح نجم المقاولون العرب وقتها أن أحمد ناجي مدرب حراس الأهلي وقتها طلب من شادي محمد عدم الخروج في الكرات العرضية ومع أول كرة خرج ليضعها المقاولون العرب هدف الفوز في الكأس

وأكد محمد عودة نجم نادي المقاولون العرب السابق، أن أسامة نبيه مهاجم الزمالك والمدرب العام للمنتخب الوطني الأول سابقاً حرمه من الفوز بلقب السوبر المصري.

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وقال محمد عودة: "أسامة نبيه خطف السوبر المصري من المقاولون لصالح الزمالك بعد ضياع ضربة جزاء بدقيقة واحدة".

وتابع نجم المقاولون العرب: "طول عمري لاعب ملتزم عكس كمدرب ولم يجاملني أحد بسبب اخي الحكم أحمد عودة".

وأضاف مدرب بتروجت السابق: " الحكم أحمد عودة تم استبعاده من مباريات كثيرة في الدوري للمقاولون العرب بسبب انه أخي".