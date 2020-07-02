شكرا لقرائتكم النصر يصدر بيانا بشأن اتهامات منتخب السويس.. ويؤكد: اللائحة في صالحنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر نادي النصر بياناً للرد على اتهامات نادي منتخب السويس بمجاملة الفريق القاهري، في حسابات الصعود للدوري الممتاز، وكان نادي منتخب السويس قد أصدر بياناً يطالب به التواجد في المركز الرابع وأن اللجنة الخماسية تجامل نادي النصر.

وجاء بيان نادي النصر كالتالي:

" فوجئ مجلس إدارة نادي النصر اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2020 ببيان صادر من مجلس إدارة نادي منتخب السويس الذي تربطنا به علاقات وطيدة وعريقة أكبر من الدخول في مهاترات وبيانات للزج بإسم نادي النصر بدون وجه حق.

يأسف مجلس إدارة نادي النصر لصدور مثل هذا البيان من نادي منتخب السويس والذي ليس له علاقة بلائحة المسابقات الخاصة بدوري القسم الثاني "الممتاز ب" ، وأن صدور هذا البيان يدل على عدم علم مسئولي نادي منتخب السويس بلائحة المسابقة وبنودها وما تنص عليه وهو ما نتج عنه صدور بيان غير مقبول ومرفوض وغير صحيح يهدف لتضليل الرأي العام بدون سند أو دليل.

وإيمانا من نادي النصر بالإستناد إلى المستندات الرسمية " تنص لائحة المسابقات للموسم 2019-2020 في البند "ثانيا – نظام الصعود والهبوط":

- "أ" بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للمجموعات الثلاث لتحديد الفرق الصاعدة والهابطة بعد نهاية المسابقة ويتم ترتيب عام للفرق تنازليا طبقا للأنظمة التالية..

1- النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط

2- في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم تحديدها طبقا لنتيجة لقائهما في الدورين ذهاب وعودة وتحسم نتيجة لقائهما طبقا للأتي :

أ‌- النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

ب‌- في حالة التساوي يطبق نظام فارق الأهداف في المواجهات المباشرة "له وعليه" بحيث لا يحتسب الهدف خارج ملعبه في التساوي بهدفين.

- بناء على نص المادة سابقة الذكر يمتلك نادي النصر في رصيده 25 نقطة ويمتلك نادي منتخب السويس 25 نقطة وبالتالي هناك تساوي في النقاط ..

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بينما كانت نتيجة المواجهة المباشرة بين الفريقين في صالح نادي النصر حيث انتهت مباراة الدور الأول بفوز منتخب السويس بنتيجة 1-0 ، بينما انتهت مباراة الدور الثاني بفوز النصر بنتيجة 3-1.

وبناء على نتيجة المواجهات المباشرة تصبح النتيجة الإجمالية للمواجهتين 3-2 لصالح نادي النصر ويطبق البند "ج" في البند "2" من البند "ثانيا" من لائحة المسابقات للموسم المتوقف حاليا.

- لائحة المسابقات للموسم الحالي المتوقف لم تضع معايير أخرى لتحديد الترتيب في جدول الدوري سوى المادة الثانية وبالتالي هي المعيار الوحيد لتحديد ترتيب جدول الدوري.

بناء على ماسبق :

1- يعرب نادينا عن رفضه وإستيائه لما صدر من نادي منتخب السويس في بيان يتهم فيه نادي النصر بدون الإطلاع على اللائحة.

2- يرفض نادي النصر الزج باسم الدكتورة سحر عبدالحق عضوة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة في هذا الأمر بهذا الأسلوب الخارج عن الأعراف والسلوك الرياضي والغير مقبول.

3- يعلن مجلس إدارة نادي النصر عن رفضه لإقامة الدورة الرباعية لتحديد المتأهل للدوري الممتاز وفقا لما نشر في بعض المواقع والصحف لأنه غير مطابق للائحة وإقتراح غير سليم ومخالف للوائح كرة القدم.

4- يتمسك مجلس إدارة نادي النصر بإلغاء المسابقة بالكامل أو إستكمال المسابقة بالكامل لتحديد الصعود والهبوط.

5- على نادي منتخب السويس أن يطلع على اللوائح والقوانين للبطولات التي يشارك فيها قبل أن يصدر بيانات مرفوضه ومغرضه".