شكرا لقرائتكم محمد عودة يروي تفاصيل الحصول على اللقب الأفريقي مع المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى محمد عودة المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بتروجت سابقًا كواليس الفوز الذي حققه الفريق ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مع ناديه المقاولون العرب في تسعينات القرن الماضي، وأكد محمد عودة خلال استضافته بقناة أون تايم سبورت: "حصلنا على كأس أفريقيا بسبب الدفاع الحديدي".

وأضاف محمد عودة أن الفريق كان يتمسك باللعب الدفاعي بالمباريات التي تقام على أرض الخصام حتى لا نتعرض للخسارة بالخارج وكنا وقتها منظمين للغاية.

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أوضح محمد عودة: "والدي تعرض للسرقة في قبل نهائي أفريقيا بعد احتفال أحد المشجعين بهدفي معه".

وقال نجم المقاولون العرب: "حصلت على هداف أفريقيا بالمناصفة مع على عاشور وكنت وقتها باك شمال".

وتابع محمد عودة: " الحمد لله أنا أكثر لاعب أحرز بطولات خارج الأهلى والزمالك، وحصلت على 5 بطولات مع المقاولون وخسرت 4 نهائيات، وبطولة الكأس أمام الأهلى والسوبر أمام الزمالك الأغلى في تاريخى".