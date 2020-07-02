شكرا لقرائتكم محمد عودة يروي تفاصيل الحصول على اللقب الأفريقي مع المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل روى محمد عودة المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بتروجت سابقًا كواليس الفوز الذي حققه الفريق ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مع ناديه المقاولون العرب في تسعينات القرن الماضي، وأكد محمد عودة خلال استضافته بقناة أون تايم سبورت: "حصلنا على كأس أفريقيا بسبب الدفاع الحديدي".
وأضاف محمد عودة أن الفريق كان يتمسك باللعب الدفاعي بالمباريات التي تقام على أرض الخصام حتى لا نتعرض للخسارة بالخارج وكنا وقتها منظمين للغاية.
أوضح محمد عودة: "والدي تعرض للسرقة في قبل نهائي أفريقيا بعد احتفال أحد المشجعين بهدفي معه".
وقال نجم المقاولون العرب: "حصلت على هداف أفريقيا بالمناصفة مع على عاشور وكنت وقتها باك شمال".
وتابع محمد عودة: " الحمد لله أنا أكثر لاعب أحرز بطولات خارج الأهلى والزمالك، وحصلت على 5 بطولات مع المقاولون وخسرت 4 نهائيات، وبطولة الكأس أمام الأهلى والسوبر أمام الزمالك الأغلى في تاريخى".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عودة يروي تفاصيل الحصول على اللقب الأفريقي مع المقاولون العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.