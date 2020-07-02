شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: قرار عودة الدوري إيجابي وتحديد الجدول خطوة ايجابية نترقبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قرار اتحاد الكرة بعودة النشاط الرياضي وبطولة الدوري العام يوم 7 أغسطس المقبل بالخطوة الإيجابية، وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية :"نستعد لعودة المباريات من جديد، والجميع يتدرب بشكل جيد مع وضع في الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجيمع".

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وشدد عبد الحفيظ أنه أبلغ رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ، بموعد عودة المباريات، مؤكداً أن فايلر سيعود يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء إجازته من أجل قيادة تدريبات الفريق وتنفيذ خطته مع اللاعبين"، متابعاً : "تحديد موعد مباريات خطوة إيجابية جديدة من مسئولي اتحاد الكرة ونتمنى تنفيذها وننتظر جدول المسابقة من أجل وضع الخطط للاستعداد الجيد".

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.