شكرا لقرائتكم محمد عودة: أسامة نبيه حرمنى من لقب آخر مع المقاولون وأخى تعرض للظلم بسببي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عودة نجم نادي المقاولون العرب السابق، أن أسامة نبيه مهاجم الزمالك والمدرب العام للمنتخب الوطني الأول سابقاً حرمه من الفوز بلقب السوبر المصري، وقال محمد عودة خلال استضافته بقناة "أون تايم سبورت" الفضائية: "أسامة نبيه خطف السوبر المصري من المقاولون لصالح الزمالك بعد ضياع ضربة جزاء بدقيقة واحدة".

وأضاف نجم المقاولون العرب: "طول عمري لاعب ملتزم عكس كمدرب ولم يجاملني أحد بسبب أخي الحكم أحمد عودة"، قائلا: " الحكم أحمد عودة تم استبعاده من مباريات كثيرة في الدوري للمقاولون العرب بسبب انه أخي".

وروى محمد عودة المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بتروجت سابقًا كواليس الفوز الذي حققه الفريق ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مع ناديه المقاولون العرب في تسعينات القرن الماضي، قائلا: "حصلنا على كأس أفريقيا بسبب الدفاع الحديدي".

أضاف محمد عودة أن الفريق كان يتمسك باللعب الدفاعي بالمباريات التي تقام على أرض الخصام حتى لا نتعرض للخسارة بالخارج وكنا وقتها منظمين للغاية.

Advertisements

أوضح محمد عودة: "والدي تعرض للسرقة في قبل نهائي أفريقيا بعد احتفال أحد المشجعين بهدفي معه".

وقال نجم المقاولون العرب: "حصلت على هداف أفريقيا بالمناصفة مع على عاشور وكنت وقتها باك شمال".

وتابع محمد عودة: " الحمد لله أنا أكثر لاعب أحرز بطولات خارج الأهلى والزمالك، وحصلت 5 بطولات مع المقاولون وخسرت 4 نهائيات، وبطولة الكأس أمام الأهلى والسوبر أمام الزمالك الأغلى في تاريخى".