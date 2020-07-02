شكرا لقرائتكم محمد عودة: محمد صلاح كان يميل للأهلي ورفض دعم المقاولون بسبب عزة النفس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عودة نجم المقاولون العرب سابقاً أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني كان يميل للعب في النادي الأهلي عن الزمالك عندما كان لاعباً في صفوف المقاولون العرب، بعدما دخل قطبي الكرة المصرية في مفاوضات لضمه، إلا أنه بمجرد تلقيه عرضاً من بازل السويسري اختار طريق الاحتراف خاصة أنه كان هدفاً له منذ بداية مسيرته الكروية.

وقال محمد عودة خلال استضافته بقناة "أون تايم سبورت" الفضائية: "أول مباراة لمحمد صلاح مع المقاولون العرب كان ضد انبي ووقتها لعب 20 دقيقة أمام أحمد المحمدي وقتها".

أضاف: " محمد صلاح كان يميل للأهلي أكثر من الزمالك في جلساته معايا".

أوضح مدرب بتروجت السابق: "محمد صلاح يتطور يومياً ويعلي من مستواه الفني والبدني وأتذكر أنه رفض مساعدة النادي وقتما كان لاعبا في الفريق الأول ببداياته بالحصول على مقابل مالي كدعم بسبب عزة النفس".

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وكشف محمد عودة نجم نادي المقاولون العرب كواليس فوز ناديه على حساب الأهلي في نهائي كأس مصر الشهير.

وقال محمد عودة: " حسن شحاتة رفض تغيير خطة اللعب ولعبنا أمام الأهلي بدون ليبرو".

أضاف محمد عودة: "شادي محمد طلب التمسك بحراسة المرمى أمام المقاولون في نهائي الكأس".

وأوضح نجم المقاولون العرب وقتها أن أحمد ناجي مدرب حراس الأهلي وقتها طلب من شادي محمد عدم الخروج في الكرات العرضية ومع أول كرة خرج ليضعها المقاولون العرب هدف الفوز في الكأس