شكرا لقرائتكم طنطا يستأنف تدريباته الجماعية السبت المقبل استعدادا لعودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا يوم السبت المقبل موعد مبدئى لعودة لاعبى الفريق الطنطاوى إلى التدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز .

وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

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وينتظر أيمن المزين الأنتهاء من تحضير الاجراءات الاحترازية لدى اللاعبين من فندق الاقامة و غرف الملابس و ملعب ستاد طنطا، من أجل استئناف التدريبات الجماعية للفريق.

وأصدر نادى طنطا بياناً رسمياً أعلن فيه اكتشاف إصابة لاعب جديد فى صفوف الفريق وأحد أعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لنتيجه المسحة الثانية التى أجريت للفريق الأول والجهاز الفني كان اللاعبين قد خضعوا لاختبار المسحة الأولى يوم الثلاثاء الماضي وأسفرت نتيجتها عن إصابة 3 لاعبين و2 من الجهاز الفني بكورونا.

وكان مجلس إدارة نادى طنطا الرياضي قد أصدر بيانا بيانا رسميا اعلن فيه إصابة 3 لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم و2 من الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد وأكد مجلس الإدارة فى بيانه إيجابية تحليل المسحة الأولى للمصابين بعد أن خضعوا مع باقي الفريق والجهاز الفني للفحص الطبي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.