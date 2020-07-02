شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك: الزمالك نادى القرن بالبطولات والمحامى طمنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق، أن الأبيض نادى القرن بالبطولات، قائلا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر:" الزمالك نادي القرن العشرين في أفريقيا بالبطولات والمحامي طمني قبل البوست الحمد الله أن موقفي سليم ".

وكشف الإعلامي أحمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك، أنه كان هناك اجتماع مساء الثلاثاء للانتهاء من ملف نادي القرن الإفريقي وتقديم المستندات اللازمة للمطالبة بحق نادي في قضية نادي القرن الأفريقي.

Advertisements

وقال إنه كان هناك اجتماع حضره كلا من محمد بيومي ومدحت العدل واحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى والصحفي عصام سالم وبحضور مرتضى منصور رئيس النادي بمكتب الأخير بالعجوزة وانتهوا إلى إرسال ملف نادي القرن للاتحاد المصري تمهيدا لإرساله إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والمحكمة الرياضية "كاس".

ويجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك غدا لمناقشة العديد من القرارات الخاصة بالنادي ومستقبل الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

يذكر أن الزمالك لم يجري مسحة كورونا الأولى ويرفض استئناف التدريبات اعتراضا على قرار استكمال الدوري المصري، ويتحفظ على فكرة عودة الدوري ويطالب بالغاء الموسم الحالي واستكمال موسم جديد.