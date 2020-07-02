شكرا لقرائتكم مارك فوتا: الأهلى أكبر فريق في أفريقيا ويجذب اللاعبين بالأموال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مارك فوتا المدير الفني الأسبق للإسماعيلي، إن الأهلى من أكبر الأندية في أفريقيا، موضحا أن النادى الأحمر كان يحصل على خدمات اللاعبين الجيدين بالأموال.

وأضاف فوتا في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت 1 :"الأهلي هو أكبر فريق في إفريقيا، وبالتالي الأمور المالية هامة أيضًا للاعبين، فاللاعب المحترف يبحث عن التأمين المادي".

Advertisements

وتابع مدرب الإسماعيلى السابق:" بعض من لاعبي الإسماعيلي ذهبوا أيضًا للزمالك، لكن بالنسبة لي لم تكن هناك مشكلة لأن الإسماعيلي فريق كبير ينتج مواهبة واعدة، ونستطيع أن نبيع لاعب أو اثنين كل عام"".

وتولى مارك فوتا تدريب الإسماعيلي مرتين الأولى كانت عام 2006، ثم عاد وأدار الفريق موسم 2010-2011.