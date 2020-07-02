شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر إعلان جدول الدورى على مرحلتين فى أغسطس وسبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة المسابقات بالجبلاية، الإعلان عن جدول الدوري الجاري، على مرحلتين تتضمن الأولى المباريات المقرر إقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب أداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

بينما المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر إقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.

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حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 ، وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين.

من ناحية أخري، أرسل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة خطاباً إلى الجهات الأمنية يستفسر فيه عن إمكانية إقامة أكثر من مباراة داخل القاهرة فى يوم واحد بعد استئناف بطولة الدورى، والمرجح لها منتصف شهر أغسطس المقبل واستفسر مسئولو اتحاد الكرة عن عدد المباريات الممكن إقامتها في يوم واحد داخل القاهرة، خاصة أن الأمن كان قد طلب قبل توقف النشاط الكروى عدم إقامة مباراة للأهلي والزمالك داخل القاهرة فى نفس اليوم.

وأعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اليوم، الموعد الرسمي والنهائي لاستئناف مسابقة الدوري العام التي تم ايقافها منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بعودة الأنشطة الرياضية في مصر خلال الفترة الجارية ، حيث يعلن مسئولو لجنة المسابقات عن مواعيد عدد من الجولات فقط دون تحديد الجدول بالكامل.