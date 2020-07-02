شكرا لقرائتكم أول تعليق للأهلي على تعيين جاساما لمباراة الوداد في دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق النادي الأهلي على تعيين الحكام الجامبي بكاري جاساما لمواجهة الوداد المغربي المقررة في شهر سبتمبر ضمن مباريات دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد أمس الأول بنظام الفيديو كونفرانس وأعلن فيه استئناف مباريات دوري أبطال أفريقيا والتي كانت سبب تأجيل اعلان جدول الدوري المصري الممتاز.

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول، أن بكاري جاساما من الحكام الممتازين في القارة السمراء وأنه لا وجود لدى النادي الأهلي ما يمنع من تعيينه.

أضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أستبعد تعيين جاساما لإدارة مباراة الوداد المغربي لسبب منطقي هو قيامه بإدارة مباراة الأهلي وصن داونز الأخيرة وظهر وقتها بصورة ممتازة للغاية وبالتالي لن يكون حكماً لنفس الفريق في المباراة التي تليها".

أوضح سيد عبد الحفيظ في تصريحاته أن تقنية الفار سيتم تطبيقها في الدور قبل النهائي والنهائي وبالتالي هذا امر سيساعد في خروج المباراة بالشكل الذي نتمناه وتطبيق العدالة التحكيمية اللازمة.

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وقال عبد الحفيظ: "هناك العديد من الحكام المتميزين أيضاً في القارة الأفريقية ربما يكون بينهم من يدير مباراة الأهلي والوداد المقبلة منهم فيكتور جوميز، وأليوم نيانت الكاميروني، والجابوني ايريك وغيرهم من حكام الصفوة".

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حدد الحكام الذين سيديرون مباريات الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة الصباح المغربي، أن "الكاف"، اختار الحكم الجابوني إريك أوتوتو، لقيادة مباراة نصف نهائي دوري الأبطال بين الرجاء والزمالك، المقرر اقامتها يوم 6 من سبتمبر المقبل بالكاميرون.

وتابعت الجريدة أن تم تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما، لقيادة مباراة الوداد والأهلي والمحدد لها يوم 5 سبتمبر المقبل، في النصف الثاني من مسابقة دوري الأبطال، وهو ما أغضب أنصار فريق الوداد وطالبو بتغييره.

وتابع المصدر ذاته أن "الكاف"، قرر أجراء مباراتي نصف النهائي بين الوداد والأهلي والرجاء والزمالك، بملعب أحمد أهيدجو بمدينة ياوندي الكاميرونية في مباراة فاضلة عوض ذهاب وغياب في شتنبر المقبل.