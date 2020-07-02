شكرا لقرائتكم حسين زكي: تدريب الزمالك فخر ليا.. وهدفي قيادته لمونديال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حسين زكي المدير الفني لفريق كرة اليد بالزمالك أن تدريب الزمالك فخر ليا خاصة أنني سأكمل مسيرة مدربين كبارة وفرص لرد الجميل للنادي.

وقالحسين زكي في تصريحات لبرنامج "أخبارنا" على قناة الزمالك: مهمة تدريب الزمالك ليست صعبة ولكن تحتاج لحكمة لاسيما وأن الزمالك له طابع خاص، مضيفا: "فريق كرة اليد بالزمالك يضم كوكبة من النجوم وبه عدد كبير في المنتخب".

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أعرب حسين زكي عن أمنيته في الوصول إلى كأس العالم للأندية مع الزمالك ومهمتي صعبة لأني مستلم الفريق وهو بطل الدوري، مشيرا إلى أن فريقه يستعد تحت أي ظروف واستكمال دوري كرة اليد سيكو صعب للغاية.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين حسين زكي مديرا فنيا لفريق كرة اليد ومعه حسن يسري خلفا لباسم السبكي المدير الفني ومعه حمادة الروبي.