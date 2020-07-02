شكرا لقرائتكم تامر بجاتو: تجربتى مع الزمالك كانت بشعة وسيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال تامر بجاتو لاعب الأهلى والزمالك الأسبق، إن تجربته مع الفريق الأبيض كامت بشعة وسيئة، موضحا أنه ظلم من بعض الأشخاص داخل القلعة الحمراء.
وأضاف تامر بجاتو في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1 :" عمري ما خوفت من الجماهير واللى في دماغى كنت بعمله وكنت لا أخشى غضبهم" ، لافتا إلى النشاط الرياضى توجد له الكثير من المشاكل.
وتابع لاعب الأهلى والزمالك الأسبق:" ماردونا والخطيب أفضل من ارتدوا الرقم 10 عبر التاريخ".
وأكد بجاتو، أن عدم الاستقرار الفني والإدارى تسبب في عدم نجاحه مع الفريق الأبيض، مشيرا إلى أن الزمالك يعانى من هذه المشكلة حتى الآن.
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