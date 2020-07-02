شكرا لقرائتكم الأهلي يحصل على توقيع البوركيني إيريك تراوري للمرة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع البوركيني إيريك تراوري نجم بيراميدز خلال الأيام الماضية، وهي المرة الثانية التي يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، وحصل مسئولو الأهلي علي توقيع إيريك في عهد عصام سراج مدير التعاقدات السابق بالأهلي، فيما وقع اللاعب مؤخراً مع امير توفيق مدير التعاقدات الحالي.

وتحدث تراورى مع هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات عن رغبته في الرحيل للأهلي إلا أن اللاعب تلقى رفضا صريحا علي طلبه، مؤكدين له إنه لن يرحل في الموسم الجديد مهما كانت المغريات المالية وان رحيله سيتأجل موسم أخر على أقل تقدير.

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ورفضت إدارة بيراميدز مناقشة فكرة رحيل البوركيني ايريك تراوري نجم الفريق سواء للأهلي أو لغيره من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، مؤكدين علي تمسكهم به ليصبح الناجي الوحيد من مذبحة الأجانب المقرر ان تحدث خلال فترة الانتقالات الصيفية في نادي بيراميدز، ويعد تراورى واحد من أهم المطلوبين في النادي الأهلي حتى من قبل انتقاله لبيراميدز، وذلك منذ أن كان لاعباً في مصر المقاصة، إلا أن بيراميدز نجح في الحصول على خدماته بعد أن فاز بمزاد اللاعب وتكبدت خزينة بيراميدز قرابة الـ40 مليون جنيه لشرائه في وقتها.

وأكد مسئولو الأهلي أن اتراوري يعد واحد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري إلا أن التعاقد معه في الوقت الحالي سيكون صعباً للغاية خاصة وأن هناك رفض تام من بيراميدز والذي يرغب في الإبقاء عليه خاصة وأنه واحد من أهم نجوم الفريق وأحد أقوى مصادر قوته بخلاف أنه في حالة تفكير بيراميدز في التفريط فيه فلن يكون المبلغ المطلوب في وقتها أقل من 50 مليون جنيه بأي حال من الأحوال وهو المبلغ الذي يفوق قدرات الإدارة الحمراء في الوقت الحالي.