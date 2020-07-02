شكرا لقرائتكم حسين زكي: عودة تدريبات يد الزمالك 10 يوليو.. وأحدد الصفقات مع الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسين زكي المدير الفني لفريق كرة اليد بالزمالك أن انطلاق تدريبات فريق اليد 10 يوليو وسنجتمع مع مجلس الإدارة الأسبوع المقبل لتحديد النواقص في صفوف الفريق

قال في تصريحات لبرنامج "أخبارنا" على قناة الزمالك أتابع أكثر من لاعب تدعيم صفوف يد الزمالك ونحاول اختيار الأفضل، والفريق الناجح هو من يوجد به تفاوت في الأعمار وعدم وجود خلل في المراكز.

شدد على أن أصعب بطولة مع الزمالك كانت كأس مصر 2001 / 2002 لأننا كنا متأخرين لآخر 5 دقائق وتمكننا من تحقيق الفوز قبل 13 ثانية من انتهاء المباراة

أضاف: سنبذل أقصى مجهود من أجل تشريف الزمالك كما كانت مسيرة من سبقنا في تدرب الفريق الأبيض مشرفة.

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و يرى حسين زكي المدير الفني لفريق كرة اليد بالزمالك أن تدريب الزمالك فخر ليا خاصة أنني سأكمل مسيرة مدربين كبارة وفرص لرد الجميل للنادي.

قال: مهمة تدريب الزمالك ليست صعبة ولكن تحتاج لحكمة لاسيما وأن الزمالك له طابع خاص، مضيفا: "فريق كرة اليد بالزمالك يضم كوكبة من النجوم وبه عدد كبير في المنتخب".

أعرب عن أمنيته في الوصول إلى كأس العالم للأندية مع الزمالك ومهمتي صعبة لأني مستلم الفريق وهو بطل الدوري، مشيرا إلى أن فريقه يستعد تحت أي ظروف واستكمال دوري كرة اليد سيكو صعب للغاية.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين حسين زكي مديرا فنيا لفريق كرة اليد ومعه حسن يسري خلفا لباسم السبكي المدير الفني ومعه حمادة الروبي.