شكرا لقرائتكم مارك فوتا: كنت لا أخشي الأهلى ولكن أبو تريكة كان يصنع الفارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مارك فوتا المدير الفني الأسبق للإسماعيلي، إنه كان لايخشي مواجهة الأهلى ولكن محمد أبو تريكة نجم القلعة الحمراء السابق هو من كان يصنع الفارق.

أكد فوتا في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "عندما توليت قيادة الإسماعيلي لم نكن نخشى أحد، لكن أبو تريكة هو من كان يصنع الفارق بين الأهلي والإسماعيلي وفيما عدا ذلك لم نكن نشخي مواجهة أحد."

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وتولى فوتا تدريب الإسماعيلي خلال ولايتين، الأولى كانت في صيف 2006 وقاد الدراويش في 14 مباراة فاز في 9 منهم وتعادل 4 مرات وخسر مباراة، ورحل في ديسمبر تاركا الفريق في صدارة الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي الذي كان لعب 11 مباراة فقط.

وعاد فوتا للإسماعيلي في صيف 2010، وواجه الأهلي 3 مرات خلال ولايته الثانية وفاز في مباراتين في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.