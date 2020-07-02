شكرا لقرائتكم تقارير: جريزمان حظي بدعم فريق برشلونة بعد نزوله في الدقيقة الأخيرة بمواجهة أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن الفرنسى انطوان جريزمان، مهاجم فريق برشلونة، حظى بدعم لاعبى الفريق الكتالونى بعدما أشركه المدرب كيكي سيتين في الدقيقة الأخيرة من المواجهة النارية ضد فريقه السابق أتلتيكو مدريد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، على ملعب "كامب نو" مساء أول أمس الثلاثاء، في قمة منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن جريزمان تلقى الدعم من اللاعبين بعد دخوله بديل في الوقت بدل الضائع ضد أتلتيكو مدريد لأنه من المعروف في غرفة الملابس أن مثل هذا الوضع يترك مرارة كبيرة لدى اللاعب.

أضافت الصحيفة أنه تحدث العديد من لاعبى برشلونة إلى جريزمان لتشجيعه في هذا الوقت وهو ما عزز إحساسه بالانتماء إلى المجموعة ورغبته في النجاح في برشلونة.

أشارت الصحيفة إلى أن جريزمان تأثر نفسيا بشكل كبير بعدما حوله سيتين إلى بديل هجومى طارئ على الرغم من انضمامه للبارسا لتكوين خط هجومى مرعب مع الثنائى ميسي وسواريز.

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أوضحت الصحيفة النجم الفرنسي غادر أرضية ملعب "كامب نو" بمزيج من الغضب والإحباط والعجز، لكنه سرعان ما خرج من الحلقة السلبية لشعوره بالتقدير والدعم والمساندة من قبل زملاؤه في الفريق الكتالونى.

جدير بالذكر أن أنطوان جريزمان شارك فى 32 مباراة مع برشلونة بالدورى الإسبانى هذا الموسم، وأحرز 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

ودخل أنطوان جريزمان على حساب أرتورو فيدال فى الدقيقة 90 من الشوط الثانى خلال التعادل مع أتلتيكو مدريد 2-2 فى الجولة الـ33 بالدورى الإسباني.

وعلق كيكى سيتين مدرب برشلونة فى المؤتمر الصحفى، على خلفية إشراكه لجريزمان فى الدقيقة 90، قائلاً، "الظروف من جعلتنى أفضل هذا، سوف أتحدث معه غدًا لكن لن أعتذر له".