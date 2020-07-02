شكرا لقرائتكم أندية الدوري تطالب اتحاد الكرة بإقامة الأسابيع الاخيرة للمسابقة في توقيت واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب عدد كبير من أندية الدوري الممتاز من مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إقامة الأسابيع الثلاث الاخيرة للمسابقة في توقيت واحد إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق خاصة بين الاندية التي تنافس علي الهبوط .

وكشف فايز عريبي رئيس نادي طنطا أنه يتم تجهيز خطاب رسمي من قبل الأندية لإرسالة إلى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يتضمن عدد من المطالب الخاصة بالأندية بعد قرار استكمال بطولة الدوري يوم 7 أغسطس المقبل ، ومن بينها أن يتم إقامة مباريات الأسابيع الثلاثة الأخيرة للدوري في توقيت واحد إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية وتحديدا التي تنافس على الهبوط.

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فى سياق متصل حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 ، وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

أضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.

وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدوري يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائي بشأنها الأسبوع المقبل.